UnB divulga nova convocação de selecionados no Vestibular

A Universidade de Brasília divulgou, nesta terça-feira, 05, uma nova convocação de selecionados no vestibular de 2022 da instituição, os primeiros convocados foram revelados em fevereiro. O edital com os nomes dos 125 aprovados está disponível no site da seleção.

Os candidatos deverão efetuar o registro acadêmico conforme estabelecido na Agenda do Calouro entre os dias 6 e 8 de abril, por meio de upload da documentação na página do Cebraspe. Na data de 14 de abril será divulgado o resultado provisório do registro e, no dia 25 do mesmo mês, o definitivo.

Nesta edição do Vestibular, foram oferecidas 2.112 vagas, distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina, em cursos de graduação presenciais. No total, 10.916 candidatos se inscreveram para concorrer às oportunidades.

O início das aulas está previsto para ocorrer em 6 de junho. Informações sobre o ingresso na UnB devem ser obtidas pelo site www.boasvindas.unb.br.

*Com informações da UnB