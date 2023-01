UnB divulga lista de aprovados no PAS

Nesse processo foram oferecidas 2.118 vagas para os cursos nos campus Darcy Ribeiro, Planaltina, Gama e Ceilândia

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta terça-feira (24), a lista de aprovados do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2020/2022.

A lista pode ser encontrada no Teatro Arena, no campus Darcy Ribeiro, e na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Nesse processo foram oferecidas 2.118 vagas para os cursos nos campus Darcy Ribeiro, Planaltina, Gama e Ceilândia.

Para ingressar na universidade, é necessário que os aprovados realizem o registro acadêmico on-line segundo o calendário.