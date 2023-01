Primeira parte das obras na Hélio Prates terão investimento de R$ 20 mi

A revitalização passa entre a via N3 e a M1 em Ceilândia. Já estão prontas as quadras QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2 e QNM 1

Pavimentação, drenagem, remodelação de calçadas e estacionamentos. Estes são os serviços incluídos na primeira etapa de obras da Avenida Hélio Prates, que promete transformar a segurança, acessibilidade e conforto da população que transita pela via que liga Ceilândia e Taguatinga. O investimento é de R$ 20.260.807,11 para a reforma de um trecho de aproximadamente 2,5 km.

A revitalização passa entre a via N3 e a M1 em Ceilândia. Já estão prontas as quadras QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2 e QNM 1. Está em andamento a reforma da QNM 2. Todas seguirão o mesmo padrão de reforma: calçadas em um único nível de soleira e com bancos para a população, estacionamento organizado, via marginal e faixa de rolamento em pavimento rígido, além de rede de águas pluviais.

“A nossa maior preocupação é a mobilidade das pessoas. Antes, tínhamos muitos degraus e desníveis nas calçadas, porque cada estabelecimento definia o próprio nível de soleira. Agora, não teremos mais esse problema: a calçada vai seguir um único nível do início ao fim”, explana o executor de contrato da Secretaria de Obras Carlos Augusto Bueno Vieira.

Mais de 13 mil metros quadrados de calçada já foram executados e instalados 71 bancos. Também foram construídos mais de 6 mil metros quadrados de estacionamento, com 334 vagas, um modelo em que não há invasão de veículos à área de circulação de pedestres. “As pessoas vão poder caminhar com mais segurança ao lado das lojas. Antes elas andavam no meio dos carros”, revela Vieira.

Para a dona de casa Mônica Evangelista, 45, esta é a melhor parte da obra. “Ficou bem melhor: antes era uma bagunça de carro e pedestres, agora é cada um no seu lugar”, conta a moradora.

Já a aposentada Maria Salomé da Silva, 82 anos, afirma que a reforma valorizou a cidade e quem nela vive. “Acho que melhorou muito. Dá até para deitar. Tá tudo arrumadinho. Não tem pedra, cascalho, lama. Moro aqui desde o começo, desde o primeiro tijolo. É muito bom ver a cidade arrumada”, comenta.

Entre as calçadas e o estacionamento, foi construída a marginal da Hélio Prates em pavimento rígido – um material com maior durabilidade. Também foi criada uma faixa de rolamento mista. A rede de águas pluviais e os ramais de drenagem de todas as quadras já foram executados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A recuperação da Avenida Hélio Prates compõe o Corredor Eixo Oeste. A segunda etapa na avenida compreende o trecho entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) – Pistão Norte, com extensão de 2 mil metros, enquanto a terceira etapa fará modificações na parte central da Hélio Prates.

As informações são da Agência Brasília