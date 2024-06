UnB divulga cronograma dos processos seletivos para 2025

A Universidade de Brasília (UNB) divulgou o cronograma dos processos seletivos para o ingresso nos dois primeiros semestres letivos de 2025. O calendário, que está disponível no site estudenaunb.unb.br, apresenta prováveis datas para a publicação dos editais de abertura e aplicação das provas.

Anualmente, a UnB reserva mais de 6 mil vagas em cursos de graduação por meio do Vestibular Tradicional; do Programa de Avaliação Seriada (PAS); do Acesso Enem UnB; e do Vestibular de Libras. As vagas remanescentes são destinadas ao Vestibular Indígena; ao Processo Seletivo para Pessoas Idosas (60mais); à Transferência Facultativa (TF); e às oportunidades para Portador de Diploma de Curso Superior (DCS).

Chefe da Diretoria de Inovação para o Ensino de Graduação (Dieg/DEG/UnB), a professora Thaís Lamounier explica que 50% das vagas na UnB são reservadas para o PAS, 25% para o Vestibular Tradicional e 25% para o Acesso Enem UnB. “Assim, somamos esses números, junto às 40 vagas do Vestibular de Libras, e isso resulta no valor total das vagas ofertadas no ano”, detalha.

INGRESSO 1º/2025

A diretora destaca que as datas disponibilizadas no cronograma são suscetíveis a alterações. “Consideramos como provável data, pois é possível que, no meio do caminho, possamos mudar alguma data. O que está sendo realizado é uma estimativa”, ressalta.

Será possível ingressar na UnB no primeiro semestre de 2025 por meio de sete modalidades: Vestibular Tradicional; Vestibular Libras; PAS; Vestibular Indígena; TF; DCS; e 60mais. Os editais de abertura do Vestibular Tradicional e Vestibular Libras devem ser publicados em 30 de julho e a aplicação das provas deve acontecer em 24 de novembro. As três etapas do PAS devem ter a divulgação dos editais de abertura em 13 de agosto, e realização das provas em diferentes datas do mês de dezembro.

Para a terceira edição do Vestibular 60mais, o edital de abertura está previsto para 10 de outubro e as provas devem acontecer em 1º de dezembro. O processo seletivo é direcionado a participantes com 60 anos ou mais, e a avaliação é realizada por meio de prova de redação em língua portuguesa, de caráter classificatório e eliminatório.

Novos editais de abertura de TF e DCS devem ser publicados em 2 de dezembro. A TF é para discentes, matriculados em outras Instituições de Ensino Superior (IES), que desejam entrar na UnB para a continuação do mesmo curso ou equivalente. Entre os critérios para o ingresso está o cumprimento de 25% a 75% dos créditos exigidos para a conclusão do curso, e análise do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A DCS se destina a pessoas que já cursaram uma graduação em IES e a seleção é baseada no desempenho no Enem.

INGRESSO 2º/2025

Para entrar na UnB no segundo semestre letivo de 2025, há sete formas de seleção: segunda chamada do PAS 3; Vestibular Indígena; 60mais; Vestibular para Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc); Acesso Enem UnB; TF e DCS.

Para a Ledoc, o edital de abertura será divulgado na data provável de 3 de março de 2025 e a aplicação da prova deverá ocorrer em 4 de maio de 2025. Anualmente, 60 vagas são destinadas ao processo que seleciona candidatos para o curso de Licenciatura em Educação do Campo, na modalidade presencial.

Há também as vagas disponibilizadas pela UnB em cursos de graduação de licenciatura e bacharelado, na modalidade de educação a distância, vinculado à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Ainda não há previsão para a publicação do edital de abertura e aplicação das provas.

Segundo a diretora do Dieg/DEG, Thaís Lamounier, a ampla divulgação das informações sobre o cronograma dos processos seletivos é importante para atingir, principalmente, estudantes de escolas públicas.

“Percebo que muitos alunos do ensino público falam que a UnB não é para eles, e que nunca conseguirão ingressar. Por isso, é necessário fazer essa sensibilização, mostrá-los a quantidade de vagas disponíveis nos cursos de graduação, quais são esses cursos e em qual campus cada curso é ofertado. Para que os estudantes tenham acesso a essas informações e entendam que podem fazer determinado curso de graduação e se desenvolvam profissionalmente”, frisa.

HABILIDADES ESPECÍFICAS – Requisito para cursar Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura), Música (Bacharelado) e Música (Licenciatura) a Certificação de Habilidades Específicas (HE) ainda não tem datas de publicação de edital para 2025. O processo, organizado pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IdA), é feito via análise de documentação.

DÚVIDAS – A página estudenaunb.unb,br é direcionada a pessoas interessadas em estudar na UnB e contém informações acerca das modalidades de ingresso, detalhes sobre os cursos de graduação ofertados e o cronograma dos processos seletivos.

No portal do Cebraspe, banca organizadora responsável pela avaliação dos vestibulares para o acesso à Universidade, é possível consultar provas antigas, notas de corte dos cursos e editais.

*Com informações da UNB Notícias