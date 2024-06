Governador visita o programa Mulher nas Cidades no Sol Nascente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a vice-governadora, Celina Leão, visitaram o programa Mulher nas Cidades, no Sol Nascente, na manhã desta quinta-feira (20). O projeto da Secretaria da Mulher em parceria com a Associação Amigos do Futuro oferece, ao público feminino, diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, desenvolvimento social e econômico, trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania.

O lançamento do Mulher nas Cidades aconteceu em fevereiro e, desde então, passou por 12 cidades do DF, e cerca de 60 mil mulheres receberam atendimento e participaram das atividades, como cursos de capacitação profissional e assistência jurídica.

“A gente espera acolher todas as famílias e dar oportunidade para que todas ingressem no mercado de trabalho, para que possam ter condições de sustentar suas famílias. A gente sabe que tem muita mãe solteira, gente que foi abandonada, gente que o marido não está conseguindo emprego. Então, a qualificação da mulher para o mercado de trabalho é muito importante para que vocês possam vencer”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

Um dos destaques do programa são as ações de desenvolvimento econômico e trabalho. São oferecidos cursos de qualificação profissional nas áreas de manicure, pedicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e cílios, corte e costura, culinária básica e confeitaria, além de palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira e cooperativismo. Essas atividades oferecem oportunidades de aprendizado e capacitam as mulheres a ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

A vice-governadora Celina Leão destacou que o principal objetivo do programa é facilitar o acesso das mulheres à capacitação e à saúde. “O primeiro passo depende de cada uma de nós, quero que cada uma aqui volte a sonhar. Para isso, o programa traz até vocês os cursos para que, mesmo com as crianças, todas vocês possam vir se capacitar e conseguir, com a primeira oportunidade, virar a chave da sua vida”, afirmou.

Novas oportunidades

A moradora do Sol Nascente Teresa Carneiro, de 38 anos, foi informada da ação por amigas. Ela conta que se inscreveu diretamente no local e explica como o curso de corte e costura vai dar a ela novas oportunidades. “Já posso até trabalhar, já aprendi a fazer várias coisas, como pano de prato, lixeirinha para carro e adornos de pano para vender. Está sendo maravilhoso, muito bom para gente, aprender muita coisa e conviver com outras pessoas”, detalhou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, afirma que “o programa foi muito bem recebido pela população. Ao levar às mulheres do DF diversas ações transformadoras e serviços essenciais, estamos promovendo a saúde, capacitação profissional e assistência jurídica, entre tantos outros serviços. Ir até onde a mulher mora demonstra o comprometimento do GDF com o bem-estar e o desenvolvimento das nossas mulheres.”

Inscrições

A última edição do Mulher nas Cidades será realizada em São Sebastião, de 24 a 28 de junho. As inscrições já estão abertas neste link e também na Administração Regional da cidade, das 8h às 18h. Caso sobrem vagas, é possível participar da ação indo ao local na hora das atividades.

Serviço

Mulher nas Cidades em São Sebastião

Endereço: Quadra 101, Conjunto 08 (ao lado da Administração Regional)

Dias: De 24 a 28 de junho, das 8h às 18h.

*Com informações da Agência Brasília