Ibaneis inaugura DF-330 e anuncia duplicação da DF-250

Elisa Costa e Guilherme Gomes

[email protected]

Na manhã desta terça-feira (7), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a DF-330, no Itapoã. A via de ligação entre a cidade, Planaltina e Sobradinho ganhou asfaltamento por 1,5 mil metros, além de uma ciclovia. “É uma região bastante produtiva, tem chacareiros, crianças e havia a necessidade do transporte urbano”, disse o mandatário sobre a obra.

A obra vai beneficiar mais de dez mil moradores que aguardavam o serviço há décadas. Os serviços são executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) com mão de obra direta e investimento de R$ 2 milhões.

No mesmo evento, Ibaneis Rocha anunciou a duplicação da DF-250. A obra tem valor estimado em R$ 16.203.498,60. O serviço de duplicação vai abranger os 5,3 km no trecho entre a Estrada Parque Contorno (DF-001) e a Estrada Parque Tamanduá (DF-015). “A licitação foi feita e amanhã é abertura dos envelopes. Tem tem empresas concorrendo. É uma das obras mais importantes da região pela quantidade de vidas que o trecho já ceifou. É de extrema necessidade”, disse o governador

“Vamos ter um impacto no trânsito de todas os condomínios que cresceram abandonados nessa região. Esse pedaço de terra ficou muito valorizado, famílias residindo em casas de alto padrão e temos que dar segurança para elas”, disse Ibaneis sobre a obra da DF-250.