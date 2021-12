Secretaria aprova construção de estacionamento em Sobradinho

Espaço terá 45 vagas para carros, motos e paraciclos, além de calçadas e árvores

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) aprovou, na segunda-feira (6), uma proposta da Administração Regional de Sobradinho para construção de um novo estacionamento na região administrativa. A obra será realizada na Quadra 8.

O estacionamento será implantado no entorno do lote da Área Reservada 2, entre a Rua 4 e o conjunto D, e terá 45 vagas para carros, motos e paraciclos. O objetivo é melhorar o tráfego na região, que conta com comércios.

O espaço também vai contar com calçadas de pisos táteis, rampas e sinalização para pedestres, e árvores com desenvolvimento rápido, como das espécies Oiti (Licania tomentosa) e Pata-de-Vaca (Bauhinia forficata), para sombrear a área pública.

Com a aprovação do projeto por parte da Seduh, agora cabe à Administração Regional dar andamento às próximas questões, como orçamento e licitação da obra.