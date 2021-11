Uma quarta-feira diferente no DF

Após quase 1 ano e 8 meses de pandemia, escolas públicas voltam a receber 100% dos alunos; máscaras em locais abertos não são mais obrigatórias

Após quase 20 meses, as escolas públicas do Distrito Federal voltam a receber 100% dos alunos nesta quarta-feira (3). Outra mudança importante em relação à pandemia é o fim do uso de máscaras em locais abertos.

As mudanças, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), ocorrem devido ao avanço da vacinação contra a covid-19 na capital. Hoje, 54,79% da população local foi vacinada com duas doses ou dose única.

O uso de máscara continua obrigatório em locais fechados, como escolas, ônibus e metrô, estabelecimentos, áreas comuns de condomínios fechados, dentre outros. O acessório facial fica dispensável apenas em parques, calçadas, clubes, via pública e outros locais públicos abertos.

Quanto às escolas, todas deverão seguir protocolos já conhecidos, como aferir a temperatura do corpo, exigir uso de máscara, proibir funcionamento de bebedouros de aproximação da boca e de catracas biométricas, escalonar horários de intervalo, refeições e outras atividades que gerem aglomeração, dentre outros (confira as recomendações na íntegra a partir da página 17).

Sinpro-DF promete greve

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) é contra o retorno 100% presencial das aulas e, por isso, anunciou uma greve geral a partir desta quarta (3). O Sinpro-DF alega que o GDF decidiu pela retomada “sem dialogar com os professores” e com a própria entidade. “Esta decisão coloca em risco milhares de vidas, pois não é possível garantir o distanciamento adequado em escolas lotadas”, afirma. O GDF contra-atacou e afirmou que irá cortar o ponto dos professores que aderirem à paralisação.