Uma pessoa fica ferida após capotamento na BR-070

O atendimento desse acidente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ocorreu às 21h51na noite de terça-feira (26), na BR 070, próximo ao Atacadão Dia a Dia, em Ceilândia – DF.

Ao chegarem, as equipes de resgate depararam-se com um veículo GM/CORSA de cor branca, que havia capotado às margens da pista, com o motorista ainda dentro do carro. Uma vítima, de 42 anos, não estava presa às ferragens, porém foi necessário imobilizá-lo e removê-lo utilizando uma prancha, conforme os procedimentos padrão para vítimas de traumas.

O homem apresentava suspeita de fratura no membro superior direito e ferimento na cabeça. Ele foi então transportado ao Hospital Regional de Ceilândia consciente e orientado, para receber os cuidados médicos necessários.