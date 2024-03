Zé Vaqueiro e Xand Avião confirmados na comemoração dos 64 anos de Brasília

No dia 21 de abril de 2024, Brasília celebra seus 64 anos com uma programação festiva organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), incluindo uma variedade de atrações musicais e eventos culturais que se estenderão ao longo do mês. Segundo Cristiano Araújo, secretário de Turismo do Distrito Federal, a intenção é marcar o mês do aniversário da cidade com uma série de comemorações.

Neste ano o Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com o Ministério do Turismo (Mtur) está preparando duas grandes atrações para a comemoração.

A Secretaria de Turismo confirmou a presença de Zé Vaqueiro para um show no Taguaparque, em 14 de abril, que abrirá o calendário de eventos na cidade. Além disso, o cantor Xand Avião também está entre as atrações confirmadas, com uma apresentação que animará o público da capital na Torre de TV, no domingo (21).

A celebração contará ainda com o campeonato Bike Camp, na Torre Digital, onde ocorrerá uma competição XCM, XCO, Gravel e Ciclismo de Estrada entre 19 e 21 de abril, com os shows da banda Biquini Cavadão, no dia 19, na abertura do evento, e com Jorge Aragão; no dia 21, no encerramento com o pôr do sol. Essas provas serão válidas para o Campeonato Brasiliense de BMX, MTB, Maratona e Cross Country. Os acessos à página de inscrições, bem como os horários de concentração, largada e data para a retirada de kits serão divulgados no site do evento. As inscrições para participar já estão abertas.

A primeira grande atração confirmada é o DJ Alok, que por ter uma história afetiva com Brasília, doou o seu cachê para a cidade. O show do artista está confirmado para o sábado (20), véspera do aniversário da cidade, na Esplanada do Ministérios.

Para Cristiano Araújo, a celebração com grandes artistas traz à Brasília uma movimentação turística que aquece o segmento, gerando emprego e renda. “É importante destacar que as despesas com os artistas Zé Vaqueiro e Xand Avião serão custeadas pelo Ministério do Turismo, sem ônus para os cofres públicos do GDF. Faremos uma grande festa, com artistas renomados do país. Isso atrai o público, movimentando a economia; toda a cidade ganha com isso. Todos os hotéis, bares, restaurantes, guias de turismo, transportes, artesãos, trabalhadores e pontos turísticos estão preparados para receber o público durante as celebrações. Contamos com a participação da população”, aponta o titular da Setur-DF.

O secretário informou que a pasta aguarda a confirmação de outras atrações. A expectativa de público é de 15 mil pessoas por dia durante os eventos.

Shows confirmados

14/4 – Zé Vaqueiro, Taguaparque;

19/4 – Biquini Cavadão – Abertura do evento;

20/4 – Alok, Esplanada dos Ministérios;

21/4 – Xand Avião, Torre de TV;

21/4- Jorge Aragão – Encerramento com o pôr do sol

*Com informações da Agência Brasília