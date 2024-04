Uma nova letra do MC: um novo lar para quem precisa

Solidariedade e auxílio aos mais necessitados. É com esse propósito que Anderson Azevedo Gonçalves, o MC Bockaum – um dos precursores do funk na capital –, começou o projeto “Lar da Bondade”, voltado para a construção de moradias populares para pessoas que vivem em contextos vulneráveis, abaixo da linha da pobreza no Distrito Federal.

A ideia surgiu em 2022, quando, em um dos trabalhos voluntários já realizados pelo MC Bockaum, na região de Santa Luzia, o cantor percebeu que conseguiria ajudar uma das famílias a trocar a casa com chão de terra batida, com estrutura de madeira e lona por uma moradia de alvenaria, chão de cerâmica, com um telhado sem goteiras e uma estrutura sólida, resistente.

De acordo com ele, inicialmente a matriarca da família, dona Lourdes, pediu ajuda com um saco de cimento para tentar fazer um chão de concreto para a casa. “E aí foi a virada de chave Voltei pensando na possibilidade de construir mesmo uma casa para eles. Graças a Deus, aos amigos e aos conhecidos dos amigos, todos abraçados, conseguimos construir o lar da dona Lourdes e da família dela”, contou o cantor.

E assim surgiu a ideia de fazer o mesmo por outras pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e que já tenham um pedaço de terra. Neste ano, uma nova casa já está começando a ser construída para a dona Helena, também moradora de Santa Luzia. O objetivo é ter condições para construírem ao menos uma casa por mês para populações vulneráveis. “A meta é ousada”, segundo ele, mas o MC tem fé que conseguirá atingir esse propósito.

Foto: Arquivo pessoal MC Bockaum

“Queremos dar dignidade para as pessoas que moram abaixo da faixa da extrema pobreza. Pessoas que moram em casas construídas com madeirite, que tem o teto e as paredes cobertos com lona, que fazem suas necessidades em um buraco, não têm saneamento básico, entre outras coisas”, destacou. “A dona Helena nunca teve uma casa de alvenaria na vida. Então ela não soube o que é ter um teto sabendo que não vai chover dentro de casa”, explicou.

Parte da inspiração vem da Organização Não Governamental (ONG) Construide, com quem o cantor e compositor brasiliense está mantendo contato, que constroi casas para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade em pelo menos três estados: São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Já foram mais de 100 novas moradias entregues pelo projeto em questão.

A experiência no auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade já dura 10 anos desde quando o artista começou a utilizar a influência das suas produções para arrecadar cestas básicas, reunir doações para creches e pessoas em necessidade.

Como ajudar

Quem tiver o interesse de ajudar no “Lar da Bondade” do MC Bockaum, pode entrar em contato pelas redes sociais criadas para a divulgação do projeto, descritas no site da organização. As doações podem ser feitas na forma de instrumentos e materiais de construção para as obras, além de móveis e outros itens como cestas básicas, roupas e investimento financeiro. Nas páginas, é possível ver fotos e vídeos dos trabalhos realizados.

“Esses materiais de construção de obras sempre sobram. Sempre sobra alguns tijolos, cimento, argamassa, tinta, materiais, cerâmica, etc”, descreveu MC Bockaum. De acordo com ele, é sempre interessante ter esse tipo de doação de material. “É fazer o bem sem olhar a quem, se importar com o próximo”, complementou.

Para os próximos meses, conforme o projeto for crescendo, o MC explicou que pretende abrir espaço também para quem pode se voluntariar com os dons profissionais, como engenheiros civis, arquitetos, entre outros que se dispuserem a dedicar do próprio tempo e habilidade para ajudar o próximo.