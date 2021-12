Eduardo Bolsonaro, Queiroga e Damares viajaram em aviões da FAB com amigos

A avaliação é dos autores de “Nas asas da mamata” (Matrix Editora, 2021), que contou a história da chamada “farra das passagens”

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o senador Cid Gomes (PDT-CE) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro usaram jatinhos fretados no Congresso e aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) de maneira, no mínimo, controversa em 2021.

A avaliação é dos autores de “Nas asas da mamata” (Matrix Editora, 2021), que contou a história da chamada “farra das passagens”. De acordo com eles, os aviões da FAB, destinados com exclusividade ao Poder Executivo, e os jatinhos do Congresso serviram para fazer viagens não condizentes com a agenda política pelo menos 12 vezes nos últimos dois anos.

A reportagem entrou em contato com Eduardo Bolsonaro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas não responderam até o momento. Caso enviem um posicionamento, a matéria será atualizada. Apenas FAB e Ministério da Saúde se pronunciaram.

Parte das informações está no livro, lançado em agosto deste ano. Outra parte foi compilada pelos autores enquanto a obra era impressa e depois do lançamento. Os autores Eduardo Militão, Eumano Silva, Lúcio Lambranho e Edson Sardinha investigaram que o custo dos voos, que incluiu amigos e parentes dos representantes políticos, ultrapassa R$ 2,1 milhões no período.

Para eles, a falta de transparência existe mesmo depois da “farra das passagens áreas”, que investigou no fim dos anos 2000 mais de 560 políticos que viajaram com amigos e parentes com dinheiro público. Após o escândalo, o Congresso passou a publicar detalhes de viagens dos parlamentares em voos comerciais, incluindo rota, nome dos passageiros, gastos feitos e proibição de parentes. No entanto, há brecha em voos da FAB ao exterior, por exemplo, que não exigem esse tipo de informação.

O deputado Eduardo Bolsonaro aparece duas vezes com as viagens a Israel, em 6 de março deste ano, onde participou de uma comitiva para discutir a compra do spray nasal contra Covid-19, e a participação na Expo Dubai com 69 convidados, em outubro, cuja foto em que aparece vestido como sheik com a esposa e filho viralizou. Segundo o livro, as viagens do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL) custaram mais de R$ 1,570 milhão aos cofres públicos.

O ministro Queiroga levou parentes a viagens pelo Brasil entre março e agosto deste ano em aeronaves da FAB. As despesas não foram reveladas. A mesma situação se repete em uma viagem feita pela ministra Damares Alvares e a primeira-dama Michelle Bolsonaro em 24 de outubro, que também utilizaram aviões da Força Aérea.

Já o senador Cid Gomes fez um voo fretado a Salvador em 29 de setembro que custou R$ 54 mil.

Ministros do Executivo, do TCU (Tribunal de Contas da União) e parlamentares gastaram R$ 500 mil em uma viagem ao Fórum Jurídico de Lisboa em jatos da FAB no dia 15 de novembro, apontam os autores.

Em nota, a FAB declara que cumpre Decreto n° 10.267, de 5 de março de 2020, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica. “Os dados incluem a autoridade solicitante, trajeto, data, horário de decolagem e de pouso, o motivo da solicitação, além da previsão do número de passageiros. Após a execução do voo, os dados são transcritos no site da FAB no primeiro dia útil subsequente, como declarado pelo solicitante.”

Já a pasta de Saúde diz que ” cabe a autoridade solicitante o uso de vagas ociosas na aeronave.”