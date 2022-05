Últimos dias para se inscrever em concurso da Saúde

São 381 vagas, sendo 230 para médicos, 101 para enfermeiros e 50 para cirurgiões-dentistas

O prazo de inscrição para o concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que vai selecionar médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, termina na próxima segunda-feira (23).

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame. São 381 vagas, sendo 230 para médicos, 101 para enfermeiros e 50 para cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.

A remuneração inicial da carreira médica é de R$ 12.654 para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas por semana. No caso das demais especialidades, são 20 horas semanais e salário de R$ 6.327. Cirurgiões-dentistas e enfermeiros terão carga horária de 20 horas por semana e salário de R$ 4.250 e R$ 3.055, respectivamente.

A prova objetiva está marcada para 26 de junho. Serão 100 questões, sendo 15 de língua portuguesa, 15 de legislação específica, 10 de legislação geral, 10 sobre o plano distrital de política para mulheres, 10 de conhecimentos sobre o Distrito Federal, e 40 de conhecimentos específicos. O resultado final será divulgado em 1º de setembro.

O subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos, destaca que esse concurso “representa a valorização dos serviços públicos e o fortalecimento das equipes que atuam na linha de frente”.

As informações são da Agência Brasília