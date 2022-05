Homem é preso durante abordagem com quatro armas de fogo

Durante a revista, foram encontradas uma pistola .40, um revólver 357 com, um rifle .22 e uma carabina 357

Um homem foi preso durante abordagem em Brazlândia, na noite de ontem (20), com quatro armas de fogo por policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo do homem foi abordado por ser considerado suspeito.

Durante a revista, foram encontradas uma pistola .40 com 25 munições, um revólver 357 com 18 munições, um rifle .22 com 104 munições e uma carabina 357.

O homem assumiu a posse das armas, mas apresentou documentação vencida. Ele foi preso e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia.