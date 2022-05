Escola de Sobradinho terá vacinação contra a covid neste sábado (21)

O público-alvo são as crianças de 5 a 11 anos de idade, mas a imunização da primeira, segunda ou terceira dose será aberta a todos os demais estudantes

Neste sábado (21), a vacinação itinerante contra a covid-19 nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ocorrerá na Escola Classe 01 de Sobradinho, das 9h às 17h. O público-alvo são as crianças de 5 a 11 anos de idade, mas a imunização da primeira, segunda ou terceira dose será aberta a todos os demais estudantes da rede pública e à comunidade em geral.

A região administrativa de Sobradinho possui, aproximadamente, 25 mil estudantes matriculados na rede pública. O objetivo da ação no ambiente escolar é ampliar o número de crianças vacinadas na faixa etária de 5 a 11 anos. Desde o início da iniciativa, em 19 de março, foram imunizadas cerca de 170 mil crianças. A previsão é que a vacinação nas escolas seja realizada até junho.

Desde o início da ação, em março, foram vacinadas cerca de 170 mil crianças | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF

Ainda que a campanha de vacinação contra a covid-19 continue nos postos de saúde do Distrito Federal, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, indica que a parceria com a Secretaria de Saúde traz mais uma opção de local para os pais imunizarem os filhos. “Essa é mais uma opção que o governo abre na campanha de vacinação contra a covid-19. É um incentivo para que aqueles pais que trabalham a semana inteira possam levar aos sábados os filhos para serem vacinados”, destaca.

Segundo a Secretaria de Saúde, 136.183 crianças residentes no DF ainda não receberam a primeira dose contra a covid-19.

O secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, ressalta que a vacinação dentro das escolas é mais uma oportunidade de aumentar o número de vacinados. “É um esforço que estamos fazendo e acredito que nossos objetivos serão alcançados em parceria com a Secretaria de Educação”, afirma.

No último fim de semana, a vacinação aconteceu na Escola Classe 38, no P Norte, em Ceilândia, e no Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante. Na ocasião foram aplicadas 624 doses. A unidade de Ceilândia ofereceu vacinas contra a covid-19 e a influenza; no colégio do Bandeirante havia imunização contra o novo coronavírus.

*Com informações da Secretaria de Educação