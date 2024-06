Última semana para negociar dívida com a Caesb

O programa Caesb Negocia entrou na última semana de adesão. Descontos de 99% são oferecidos sobre os juros do total de dívidas contraídas ou multas recebidas até 15 de janeiro de 2024 com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. O prazo para a adesão termina no dia 30 de junho.

A adesão ao Caesb Negocia terminaria em maio, mas o prazo foi prorrogado a pedido de diversos clientes. Com a prorrogação, até esta segunda-feira (24) o número de adesões chegou a 22.644 clientes, totalizando R$ 18.222.293,04 em débitos e multas negociados.

O programa oferece condições especiais de pagamento do débito a todos os clientes pessoas físicas e jurídicas. Já os clientes beneficiados pelo programa Tarifa Social podem parcelar o débito em até 60 vezes.

“Esta é mais uma oportunidade que a Caesb oferece a seus clientes para que possam quitar suas pendências”, ressaltou o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham amplas condições pra pagar o débito e um tempo maior para se organizar financeiramente”.

Para aderir ao programa Caesb Negocia, o cliente pode comparecer presencialmente a um dos escritórios de atendimento da Caesb (mediante agendamento) ou, de forma mais cômoda, acessar o site, opção Programa Caesb Negocia.

Para mais informações, acesse o site da Caesb.

*Com informações da Agência Brasília