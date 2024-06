Última parada do Projeto Mulher nas Cidades será em São Sebastião

A última edição do programa Mulher nas Cidades ocorrerá de 24 a 28 de junho, em São Sebastião, na Quadra 101, Conjunto 8. Todas as mulheres que desejarem participar podem fazer as inscrições de forma presencial na Administração Regional da cidade, das 8h às 18h, ou de forma online, no site do evento. Caso sobrem vagas, é possível participar da ação indo ao local na hora das atividades.

Fruto de uma parceria entre a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) e a Associação Amigos do Futuro, a ação oferece atendimentos e acesso a serviços básicos gratuitos nas áreas de promoção da saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a ação itinerante leva atendimentos essenciais àquelas que mais precisam. “Já passamos por 12 regiões administrativas e o retorno tem sido muito positivo. Estar perto das mulheres, levando esses serviços, é criar um ambiente acolhedor para elas e seus filhos, para receberem cuidado, carinho e aprendizado”, destaca.

Na área da saúde, o público feminino pode receber atendimento médico básico com aferição de pressão, colesterol e tipagem sanguínea, além de assistência psicológica e orientação odontológica com aplicação de flúor, escovação assistida e distribuição de material de higiene. As interessadas também podem participar de palestras sobre prevenção de doenças como o câncer de mama e útero, uso abusivo de drogas, planejamento familiar e gravidez na adolescência.

Qualificação

No setor de desenvolvimento econômico e trabalho, são oferecidos cursos de qualificação profissional nas áreas de manicure, pedicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e cílios, corte e costura, culinária básica e confeitaria, além de palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.

O programa Mulher nas Cidades oferece cursos de qualificação profissional nas áreas de corte e costura, manicure, pedicure e corte de cabelo, entre outras

As mulheres também têm acesso a consultoria jurídica e orientações a respeito de seus direitos sobre tutela dos filhos, divórcio, separação litigiosa, audiência de conciliação, e direito da criança e do adolescente. Informações sobre defesa do consumidor e regularização fundiária também são oferecidas.

Mulher nas Cidades | São Sebastião

• Data – De 24 a 28 de junho

• Horário – Das 8h às 18h

• Endereço – Quadra 101, Conjunto 8 (ao lado da Administração Regional)

Com informações da Agência Brasília