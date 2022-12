Áreas de Planaltina sem água nesta terça (6) para melhorias no sistema

O fornecimento será interrompido no Setor Tradicional Centro, Setor Sul, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Condomínio Guirra, das 7h às 23h59

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) suspenderá o fornecimento de água em áreas de Planaltina, nesta terça-feira (6). A interrupção ocorre no Setor Tradicional Centro (STRC), Setor Sul (STRS), Bairro Nossa Senhora de Fátima (BNSF) e Condomínio Guirra, para a execução de melhorias no sistema de abastecimento, das 7h às 23h59.

Conforme o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, todas as residências devem ter uma reserva de água com o volume correspondente ao consumo médio diário. A medida visa prevenir transtornos durante a suspensão do fornecimento.

Além disso, segundo o parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial. Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.