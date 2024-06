UBS 1 do Cruzeiro promove arraial para idosos

A Administração Regional do Cruzeiro realizou, nesta terça-feira (25), ama festa junina para idosos na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, em parceria com a Polícia Civil do DF (PCDF). O evento, que faz parte das atividades do grupo Vida Saudável, teve como destaque a emissão da Carteira de Identidade Nacional para idosos acima de 60 anos, reforçando o compromisso com a promoção da saúde e cidadania.

Entre os presentes, Adélia Costa, 72 anos, frequenta o grupo Vida Saudável há um ano e meio e aproveitou a ocasião para fazer a sua nova carteira de identidade. “Estou muito contente no grupo e hoje é uma oportunidade que estão nos oferecendo de fazer o documento, que não podemos perder”, disse.

“Esse tipo de atividade é importante para promover a socialização entre os idosos, incentivando-os a sair de suas casas e se manterem ativos. Muitos se sentem solitários e aqui eles encontram um ambiente de apoio mútuo, o que é fundamental para a promoção da saúde”, destacou a farmacêutica da unidade, Anna Giomo.

O papiloscopista da PCDF, Venceslau Franco, ressaltou a importância da integração entre os órgãos do DF. “Esse evento é de extrema relevância, pois os idosos utilizam mais o sistema de saúde do que a área de segurança pública. Com essa parceria, conseguimos alcançar uma parcela da população que necessita atualizar esse documento”, afirmou.

Além de comidas típicas, música e dança, a programação contou com palestra sobre o empoderamento da pessoa idosa como forma de combate à violência, ministrada pela delegada Ângela Maria dos Santos, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Bem-estar coletivo

O grupo Vida Saudável foi formado há mais de dois anos na UBS 1 do Cruzeiro Novo. Com encontros mensais que oferecem aferição de pressão, medição de glicemia, palestras e debates sobre temas relevantes, o grupo se tornou também um momento de confraternização, promovendo o bem-estar mental dos participantes.

“O grupo se reúne toda última terça-feira do mês, e a equipe promove um tema relacionado à saúde. A comunidade do Cruzeiro que tem interesse em participar pode chegar no dia programado e procurar um profissional de saúde para receber todas as orientações”, explicou a gerente da unidade, Séfora Hamada.

O grupo foi criado pela equipe multiprofissional (eMulti) da unidade, composta por fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, nutricionista, entre outras áreas. Atualmente, são cerca de 80 inscritos ativos. Entre eles, Maria Dalva, 71 anos, que, além de participar das atividades, comercializa seu artesanato nos eventos. “O grupo foi a melhor iniciativa da UBS e é maravilhoso o trabalho que os profissionais de saúde desenvolvem conosco”, avaliou.