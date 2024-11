Turma do Proerd se forma em cerimônia para mais de 1,5 mil pessoas

Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento reuniu aproximadamente 1.600 alunos de diversas escolas do Distrito Federal, além de professores, policiais militares, e autoridades civis e militares.

Durante o segundo semestre letivo de 2024, o Proerd promoveu atividades educativas e preventivas com o objetivo de capacitar crianças e adolescentes a resistirem às drogas e à violência. A cerimônia de formatura simbolizou o encerramento desse ciclo, destacando o esforço conjunto entre a Polícia Militar e a comunidade escolar.

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, destacou a importância do programa para o futuro dos jovens: “Dizer não às drogas e à violência é um ato de coragem. Aqui à minha frente eu só vejo pessoas corajosas. Levem esse aprendizado para suas casas, suas ruas, e suas comunidades, porque o Proerd não termina aqui. Ele segue com vocês.”

A celebração foi marcada por momentos de reconhecimento ao trabalho dos policiais instrutores, professores e gestores escolares, que abriram as portas das instituições de ensino para o programa. Além disso, foi enfatizado o papel essencial das famílias na formação de jovens mais conscientes e resilientes.

