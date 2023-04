Turistas visitam centro de Brasília durante feriado

Eliene passeou na Catedral e no Museu Nacional e seguiu o Eixo Monumental em direção ao Congresso Nacional

Durante o feriado de Tiradentes, Brasília, que completa 63 anos nesta sexta-feira (21), recebeu a visita de muitos turistas na Esplanada dos Ministérios. Além da programação turística no centro da cidade, os shows programados para a comemoração do aniversário da capital também foram um atrativo para os visitantes.

Assim foi com a atendente de telemarketing Eliene Andrade, de 33 anos. A pernambucana veio para a cidade a convite de um amigo que a convidou para passar o fim de semana em Brasília. “Estou encantada com a arquitetura. Minha primeira vez aqui. Agora entendi o porquê de todo mundo querer tirar foto aqui, é muito bonito mesmo. Eu já tirei várias”, brincou.

Segundo ela, o interesse de conhecer Brasília nunca foi marcante para as viagens que planejava, mas, com o convite do amigo, pensou que poderia ser um destino agradável. Ela passeou primeiro na Catedral e no Museu Nacional e depois seguiu o Eixo Monumental em direção ao Congresso Nacional, o cartão postal mais conhecido da capital.

“Para mim, Brasília era o lugar dos ladrões engravatados, e não tinha intenção nenhuma de vir, mesmo sendo a capital do país. Mas me surpreendi com a Catedral principalmente. Lá dentro é perfeito, e olha que eu nem sou católica, achei muito bonito, adorei”, disse. “E à noite a gente volta pro show de Maiara e Maraisa”, acrescentou a pernambucana sobre o itinerário deste feriado.

Já Heloísa Sequin e César Visini, ambos de 26 anos, vieram de São Paulo para Brasília para um ensaio que farão em Pirenópolis como prévia para o casamento deles, que será em junho deste ano. “Aproveitamos o feriado que seria o aniversário da cidade, o fotógrafo é daqui, e aí aproveitamos para passear também”, afirmou. Eles ficam na cidade até domingo e planejam conhecer os principais pontos turísticos do centro.

“Nunca tínhamos vindo. Estamos achando tudo muito bonito”, disse Heloísa. “Muito planejada”, acrescentou César. Em frente à Catedral de Brasília, o casal comprou um broche e um copo de shot, que colecionam, para guardar de recordação da cidade. “Totalmente diferente de São Paulo, que é bem cheio. Aqui tem muita gente, mas como o espaço é amplo, parece que tem menos pessoas”, comentou.

“Hoje visitamos o Congresso Nacional, fomos no Palácio do Itamaraty, agora viemos na Catedral”, explicou ele. Além desses, também tiraram fotos em frente aos ministérios da Saúde, por ela ser médica, e da Educação, por ele ser professor. No domingo (23), devem conhecer o Museu da República e o do ex-presidente e idealizador de Brasília, Juscelino Kubitschek.