Homem agride mulher por guarda de bebê em Sobradinho II

Com receio do companheiro fazer algo com a criança, a vítima teria sugerido passar a guarda da bebê de menos de 10 dias para sua mãe

Após receber denúncias de uma discussão entre casal, nesta sexta-feira (21), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi até o local, em Sobradinho II, e encontrou uma mulher ferida. O agressor foi preso em flagrante nos termos da Lei Maria da Penha. O agressor feriu a vítima na cabeça e estava com um objeto que teria sido utilizado para cometer a agressão. O motivo teria sido uma discussão pela guarda da bebê de apenas 10 dias. De acordo com a vítima, com receio do companheiro fazer algo com a criança, ela teria sugerido passar a guarda da bebê de menos de 10 dias para sua mãe, pois o homem era agressivo e fazia uso de drogas, Leia também PMDF apreende 500 porções de cocaína em Santa Maria

Bombeiros fazem busca a jovem desaparecida em Planaltina Além de uma lesão profunda na cabeça, a vítima também sofreu lesões no local da cirurgia resultante do parto recente. A equipe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) apurou que o agressor já havia praticado atos de violência e ofensas verbais diversas outras vezes contra a companheira. Segundo a polícia, o agressor possui vasta ficha criminal. O homem foi preso em flagrante e responderá por lesão corporal, por injúria e ameaça nos termos da Lei Maria da Penha, desta forma pode pegar 8 anos de prisão.