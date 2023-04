Autorizada redução de interstício para promoção de oficiais do CBMDF

A medida diminui em 50% o tempo que cada bombeiro precisa cumprir no posto ou graduação antes de ser promovido

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou, por meio de decreto, a redução do interstício para promoção de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A medida diminui em 50% o tempo que cada bombeiro precisa cumprir no posto ou graduação antes de ser promovido.

O Decreto nº 44.458/2023, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quinta-feira (20), permite a redução de tempo para os seguintes cargos do quadro de oficiais de bombeiro militar: combatentes – 1º e 2º tenente; médicos – 1º tenente; complementares – 1º tenente; intendentes – capitão; condutores e operadores de viaturas – capitão, 1º e 2º tenente; músico – capitão; e manutenção – 2º tenente.

A autorização da redução de interstício passa a valer a partir desta sexta-feira (21). A ação tem previsão legal e ocorre na existência de vagas para promoção, além de previsão orçamentária.

Em janeiro deste ano, o GDF promoveu 158 militares do CBMDF e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a partir de um interstício publicado em dezembro. Só nesta gestão, mais de oito mil militares foram beneficiados pelo gesto, que é visto como uma valorização aos profissionais das forças de segurança.

*Com informações de Adriano Iziel, da Agência Brasília