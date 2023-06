Secretário de Obras, Luciano Carvalho, visitou a passagem para acompanhar finalizações para segunda-feira (5)

Os últimos detalhes para a preparação do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, estão sendo finalizados para a grande inauguração no aniversário da cidade, na próxima segunda-feira (5). Durante uma caminhada dentro da construção, de 1 km de extensão na manhã desta sexta-feira (2), o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Luciano Carvalho, apresentou as principais instalações da via de acesso que liga a EPTG à Elmo Serejo.

A obra deve beneficiar cerca de 140 mil pessoas que deverão transitar no local todos os dias. São três os setores dentro da administração do Túnel que controlam as principais áreas da construção: o de energia, que garante o funcionamento de todos os sistemas do acesso com geradores; a hidráulica, que fornece segurança em casos de incêndio e garante a refrigeração; e a de segurança e operação, responsável por monitorar todas as entradas, saídas e passagens dentro e fora do Túnel.

“Aqui é o coração e a alma do túnel. Sem isso, nada funcionaria”, destacou o secretário. Alguns adiamentos no prazo da obra aconteceram, segundo ele, em função da chegada dos equipamentos eletrônicos, que dependem de importação e da devida instalação. “Aqui também temos salas da Secretaria de Obras, do Detran, DER, de brigadistas e Corpo de Bombeiros. Todos trabalhando em conjunto para acompanhar o funcionamento do túnel”, afirmou.

Na próxima segunda-feira será feita a inauguração em um evento simbólico às 10h. Após isso, o trânsito será liberado em primeiro lugar no sentido Ceilândia-Plano Piloto, e mais tarde no sentido Plano Piloto-Ceilândia. No decorrer do dia, portanto, os dois sentidos serão liberados.

A passagem está liberada, porém, apenas para os carros de passeio. Os ônibus e caminhões deverão continuar rodando como no modelo atual até autorização posterior. A intenção é avaliar como se dará o novo trânsito no túnel para depois fazer liberação total, que deve acontecer em breve, segundo a Secretaria.

“Queremos sentir como será o impacto da abertura do túnel e depois temos outras etapas para finalizar na parte de cima. Essa abertura será importante para avaliarmos como fazer as próximas etapas”, explicou. O Boulevard prometido pela Secretaria também deverá ser entregue até o fim de julho, caso não haja outras intercorrências.

O foco de trabalho nos próximos meses será o das marginais sul, que já está em finalização, e a marginal norte, ainda com obras. No Boulevard, em cima, serão feitas complementações de calçadas, ciclovias e paisagismo. Quanto ao túnel, o monitoramento acontecerá 24h por dia dentro da administração da passagem, contando com 20 a 30 pessoas na equipe.

Em casos de acidente, o secretário garante que toda a segurança está preparada. Haverá um guincho disponível para uso tanto em ocorrências mais brandas, como com carros quebrados, quanto naquelas que forem mais graves. Em caso de incêndio, há uma rede hidráulica com duas grandes bombas de 20 mil litros que alimentam os canos ao longo de todo o túnel.

Pedalada exploratória

Neste fim de semana, a Secretaria preparou atividades para dois mil atletas, entre ciclistas e corredores, que serão os primeiros a andar pelo Túnel Rei Pelé. Serão realizados um passeio ciclístico e duas corridas de rua, que terão a passagem como ponto de largada e chegada.

Amanhã, o evento acontece a partir das 9h, com o passeio ciclístico de 500 atletas. Será percorrido um trajeto de 5 km iniciado na entrada do Túnel de Taguatinga, no sentido Plano Piloto-Ceilândia. Os atletas vão passar pelo Taguatinga Shopping e retornar para o complexo viário. No domingo (4), as comemorações iniciam às 7h, com as corridas de rua, uma de 5 km, com 772 atletas, e outra de 10 km, que contará com 728 corredores.

Nesta reta final, serão feitos os últimos ajustes que forem necessários para a inauguração. “São os testes finais para fazermos as últimas verificações. São testes exaustivos realmente, já fizemos várias vezes, mas não podemos ter a segurança de que está tudo certo sem fazer todos esses procedimentos. Mas está tudo certo, não temos nenhum problema. Todos os equipamentos de incêndio, ventilação, iluminação de emergência, está tudo funcionando sem nenhum problema”, destacou.