Trio fica em estado grave após colisão frontal na DF-130

Dois carros bateram de frente na DF-130, na manhã deste domingo (31).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em um dos carros estavam duas mulheres e no outro um homem.

Ainda de acordo com a corporação, todos os três ficaram presos às ferragens e estão em estado grave.

Todos os envolvidos foram transportados, inconscientes, para o Hospital de Base.

A Polícia Militar do DF (PMDF) já está no local. Ainda não existem informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja como está o local:

Aguarde mais informações.