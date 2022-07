PMDF recupera dezenas de celulares e carro roubados no SIA

Os suspeitos levaram o carro em que o irmão estava. No porta-malas do veículo, estavam 65 Iphones, nove Xiaomi e um notebook

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, ontem (30), dezenas de celulares e um carro roubados no SIA, próximo à Feira dos Importados.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada após diversos disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem, foram abordados por um homem que informou que o irmão teria sido assaltado por uma dupla armada.

De acordo com a testemunha, os suspeitos levaram o carro em que o irmão estava. No porta-malas do veículo, estavam 65 Iphones, nove Xiaomi e um notebook.

Com isso, os militares começaram as buscas na região e, em um estacionamento vazio, encontraram o carro abandonado. A dupla já havia fugido.

Ainda assim, a carga havia sido deixada, já que os aparelhos estavam no porta-malas. A vítima e os objetos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.