Trio é preso suspeito de sequestrar e manter em cativeiro por quatro dias estelionatário

As equipes da Divisão de Repressão a Sequestros (DRS) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram uma bem-sucedida operação que resultou na prisão de três indivíduos acusados de sequestrar um suposto estelionatário e mantê-lo em cativeiro por quatro dias.

Após uma complexa investigação, a vítima foi resgatada com sucesso, e os suspeitos foram conduzidos à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), no Departamento de Polícia Especializada (DPE), onde prestaram depoimento para explicar a motivação por trás do crime.

Os envolvidos foram formalmente autuados por extorsão mediante sequestro.