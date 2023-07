Colheita de morangos e turismo rural para além de Brazlândia

A fazenda Monte Cerrado, que fica no Gama, está com a visitação prevista para começar a partir do dia 8 de agosto

A atração do turismo rural em agosto e setembro são as plantações de morango. Seja para tirar fotos instagramaveis ao ar livre, ou para colher a fruta e ter um momento terapêutico fora da cidade, algumas fazendas abrem as porteiras para receber famílias para visitação, e para fazer a própria colheita de morangos. A fazenda Monte Cerrado, que fica no Gama, está com a visitação prevista para começar a partir do dia 8 de agosto.

No Distrito Federal foram 6.517 toneladas de morango produzidas em 2022. A expectativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater DF) é de colher sete mil toneladas de morango. No DF atualmente existem 490 produtores de morango registrados.

Foto: Amanda Karolyne/ Jornal de Brasília

Não é só em Brazlândia que a produção de morango está concentrada. Fora da rota mais famosa dessa cultura frutífera, a fazenda Monte Cerrado, administrada por Juliana Thaise Cassimiro Xavier, 40 anos, e a mãe, Maria José Cassimiro, 69 anos, está na jornada para se estabelecer no turismo rural. Como Juliana explica, a ideia é realmente fazer um projeto com o carro chefe da plantação e colheita dos morangos, e que inclua café da manhã, trilha e uma horta punk. “Para instrução, venda de muda de planta, e realmente mostrar para as pessoas que aquilo existe, porque são plantas desconhecidas para muitas pessoas e elas são boas para a saúde”, comenta.

As hortas punks são compostas de plantas alimentícias não convencionais. Como Juliana explica, são plantas que não são produzidas em escala, e não são fáceis de achar para comprar. “São várias, o peixinho da horta, o hibisco, o ora-pro-nóbis, e outras”, cita.

A fazenda é administrada por duas mulheres da área rural, e elas pretendem aprimorar a plantação de morangos, com estufas. Além do morango, a fazenda abrange plantas ornamentais, temperos e chás, tomates, alface, coentro, cebolinha, salsa, jilós e geleias. “Comecei a fazer a geleia por causa do morango que a gente colhe, mas não está bonito para ser vendido, ele ainda está bom o suficiente para ser consumido”. As geleias que Juliana produz são de morango, abacaxi com pimenta e maracujá. “Quando eu consigo, eu faço também de maracuja”.

Em agosto deste ano, estão previstas visitas para pequenos grupos e famílias. Como Juliana conta, em 2022 a colheita foi maior. “A gente tinha mais grupos por dia, e esse ano vai ser um grupo a cada três dias”. A dinâmica do “colha você mesmo” é acompanhada de perto por Juliana. Ela conta que as crianças gostam bastante.

Foto: Amanda Karolyne/ Jornal de Brasília

Juliana e Maria começaram com a plantação de morango, porque Maria sempre queria plantar alguma coisa na região. “E ela queria que as pessoas da região fizessem o mesmo e utilizassem a terra. Então eu falei que tinha que começar por ela”. Elas foram pensar no que plantar, e como eram só as duas, a questão era o que seria mais fácil. “E eu estava até rindo, estou fazendo um curso e o professor fala pra gente trabalhar de peão em algum lugar para aprender como é que faz, e depois fazer o nosso. E se eu tivesse ido trabalhar em um outro lugar que planta morango, provavelmente eu não teria escolhido ter uma plantação de morango”, brinca. Ela sempre participa de cursos da Emater e do Senar, e agora está fazendo cursos do Sebrae também.

Ela explica que a cultura de morango é uma cultura de escassez. “Se você oferece morango, todo mundo fala que quer, porque não tem muito e não é barato”, destaca. Como ela explica, tem que adubar bastante o morango, para que ele produza bem. “A nossa plantação é adubada dia sim, dia não. Ele demanda muito”, aponta. Entretanto, é uma boa cultura, por ser muito bem aceita.

A plantação do Monte Cerrado não é orgânica, por ser um processo difícil de conseguir a certificação. Mas elas não utilizam agrotóxicos no plantio, mas os adubos utilizados, são da agricultura convencional. Há cinco anos elas plantam a fruta doce e vermelha. Eram 27 canteiros de morango inicialmente. Como elas moravam fora, observavam a cultura das festas por estação. “No verão eles colhem as frutas vermelhas e fazem os festivais, no outono eles colhem abóboras, laranja, pêssego, e no final do ano tem as árvores de natal”. Inspiradas nisso, começaram a investir na visitação da plantação de morangos.

Por várias questões, elas plantaram o morango tarde em 2023, em abril. “No mundo ideal, a gente hara a terra em fevereiro, e planta em março. Quando chega em junho, ele já está produzindo aos poucos”.

Serviço:

Fazenda Monte Cerrado

Para agendamento – 61 – 996191282