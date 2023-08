Incêndio em assentamento em Planaltina

A ação empenhou três viaturas e treze militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência de incêndio no assentamento Terra Nova, localizado antes do Vale do Amanhecer, em Planaltina. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (9).

Ao chegar no local, a equipe se deparou com uma cena de chamas e fumaça, provenientes de uma pequena edificação de madeira que já havia sido completamente consumida pelo fogo.

Felizmente ninguém ficou ferido, ainda não foi descoberto o que causou o incêndio.No