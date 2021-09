PCDF prende trio suspeito de furto e receptação

Na madruga desta quinta, o adolescente e o padrasto roubaram eletrodomésticos e um animal de estimação de uma casa

Dois homens e um adolescente foram presos nesta quinta-feira (2) acusados por furto qualificado em residência, receptação e falsa identidade. Segundo as equipes das seções de Investigação Geral (Sig) e de Crimes Violentos (Sic

Vio) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os homens tinham 22 e 33 anos e o jovem tinha 15 anos.

Na madrugada desta quinta, o adolescente e o padrasto roubaram eletrodomésticos e um animal de estimação de uma casa. Depois do furto, os dois levaram os objetos para um local conhecido como Favelinha, na quadra 406, no Recanto das Emas, onde passaram as coisas para outras pessoas.

Os três foram presos em flagrante no momento da entrega. O receptador foi acusado de falsa identidade, já que, no momento da prisão ele se apresentou com um nome falso para despistar os policiais e não ser preso. Além desses crimes, ele ainda é acusado por homicídio cometido em data anterior.

Contra o padrasto do adolescente ainda constam registros de outros furtos em casas e comércios e ameaças. Já o jovem tem diversos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça, danos, resistência, desacato, injúria e porte de substância entorpecente.

Novamente sobre o receptador, ele ainda tem passagem por tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal, injúria, ameaça, falsa identidade, receptação de veículo, ameaça, desacato e porte de substância entorpecente.

Os três foram encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia e os objetos e anima devolvidos às vítimas.

As informações são da PCDF