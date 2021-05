Trio é detido suspeito de abusar sexualmente de jovens no Novo Gama

Três vítimas de onze, oito e treze anos foram identificadas na cidade do Novo Gama

Um homem e dois adolescentes foram detidos na tarde desta domingo (2) acusados de abusarem sexualmente de três menores na cidade do Novo Gama. Uma das vítimas deu entrada no Hospital Regional do Paranoá, onde funcionários acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal.

A mãe de uma das vítima levou o filho de 11 anos para o HRPA, com um estágio avançado de sífilis. A mulher relatou que o tio-avô do jovem era o autor da violência sexual. Os policiais foram até a cidade do Novo Gama para realizar a prisão do suspeito.

Duas outras vítimas foram identificadas. Uma criança de oito anos, que é primo da vítima de 11, e outro jovem de 13 anos, que vivia em situação de rua antes de ir morar com o homem. Os dois confirmaram que sofriam abusos sexuais.

O jovem internado também informou que outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, também abusaram dele. Todos os suspeitos foram detidos e encaminhados para o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Valparaíso.

As informações são da PMDF