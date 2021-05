Bombeiros atendem vítima de afogamento em Sobradinho

Segundo as pessoas que encontraram o homem, ele teria ficado entre 15 e 20 minutos submerso

Na manhã deste domingo (2), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebeu chamado para caso de afogamento na rua 11 do Lago Oeste, em Sobradinho. Ao chegarem no local, a vítima, identificada apenas como Daniel, já estava fora da água e, após verificação e ausência de sinais vitais, a equipe iniciou o procedimento de reanimação.

Segundo as pessoas que encontraram o homem, ele teria ficado entre 15 e 20 minutos submerso. Depois de 25 minutos de reanimação, foram restabelecidos os sinais e Daniel foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho.

As informações são do CBMDF