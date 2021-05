Suspeito de roubo à coletivo na Cidade Estrutural é preso

De acordo com as investigações, o grupo era composto, em sua maioria, por residentes do Setor Leste da Cidade Estrutural

Nesta sexta-feira (30) a Polícia Civil do Distrito Federal realizou a 2ª etapa da operação “Ponto Seguro” e prendeu mais um dos suspeitos de roubar coletivos em toda cidade, mas em especial na Cidade Estrutural. A operação tem como objetivo desarticular grupo especializado na prática desses roubos.

De acordo com as investigações, o grupo era composto, em sua maioria, por residentes do Setor Leste da Cidade Estrutural, que revezavam no cometimento dos crimes, inclusive corrompendo menores. Por vezes, os adolescentes, mediante ameaça, eram responsáveis por “dominar” as vítimas, enquanto os outros pegavam pertences dos passageiros e dinheiro do caixa do ônibus. Estima-se que cerca de 30 pessoas tenham sido vítimas dos suspeitos.

Além dessa ação, outros três suspeitos foram detidos anteriormente. Em fevereiro, um jovem foi apreendido em flagrante, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente 1.

