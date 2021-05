Homens que roubavam bicicletas na Asa Sul são presos

Eles confessaram o crime e foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima

Um homem e um adolescente foram apreendidos na noite desde sábado (2) após roubarem uma bicicleta no Deck Sul, próximo à Vila Telebrasília na Asa Sul. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1° (Gtop 21), receberam a informação de que cinco homens armados com facas tentaram roubar duas bicicletas na região, porém só conseguiram levar uma.

Os policiais levaram a vítima para a 1ª Delegacia, onde foi registrada ocorrência e voltaram para procurar os autores do crime. No caminho, a equipe encontrou dois homens empurrando três bicicletas e fizeram a abordagem. Eles confessaram o crime e foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Suspeita-se que os homens fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de bicicleta que vinha atuando na região da Asa Sul.