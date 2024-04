Homem morre esfaqueado na entrada de restaurante comunitário em Recanto das Emas

Um homem de 60 anos foi vítima de um assassinato a facadas na entrada do restaurante comunitário do Recanto das Emas, no Distrito Federal, na noite de domingo (14). Manoel Guilherme Pereira estava buscando o jantar para sua esposa, que enfrenta câncer, e seu filho, que possui transtorno do espectro autista.

Segundo as autoridades, o crime foi cometido por Silvan da Silva Freitas, de 34 anos. Ele foi detido pela Polícia Militar ainda na noite do domingo.

A polícia informou que o suspeito possui um histórico criminal extenso, com 41 passagens por crimes que incluem furto, roubo, lesão corporal e violência doméstica.