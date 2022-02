Trilhas sonoras marcantes de John Williams marcam a reabertura da sala de cinema do CCBB Brasília

A chegada da mostra também vem junto com a comemoração do aniversário de 90 anos do astro, a ser comemorado em 8 de fevereiro

Amanda Karolyne

Os grandes clássicos do cinema nos transportam para outro mundo, tanto com uma imagem impecável, tanto com os sons que acompanham os personagens que vemos nas telonas. A mostra SONORA: JOHN WILLIAMS entra em cartaz no Cinema do CCBB Brasília, a partir do dia 3 de fevereiro e vai até 4 de março. A mostra é um atestado que vem comprovar que para o filme ser considerado um clássico, é preciso ter uma boa trilha sonora o acompanhando. Williams é um dos compositores de trilhas sonoras mais famosos do cinema. Além disso, a mostra, que conta com a exibição de 27 longas, incluindo Tubarão de 1976, marca a reabertura do cinema CCBB Brasília, de cara nova. A mostra é de graça e os ingressos podem ser retirados no próprio CCBB uma hora antes de cada sessão.

A chegada da mostra também vem junto com a comemoração do aniversário de 90 anos de John Williams, dia 08 de fevereiro de 2022, e o CCBB Brasília homenageará o artista com uma sessão especial de cinema, um dj e food trucks a partir das 17h até o início da sessão, além da participação de cosplayers caracterizados como personagens da mostra. A sessão especial será às 19h40 com exibição de “Guerra nas Estrelas: o Império contra-ataca”.

Considerado um mestre das trilhas sonoras, Williams é o artista vivo com o maior número de indicações ao Oscar. Ao todo, são 52. Em 2020, ganhou seu Oscar mais recente por “Star Wars: A Ascensão Skywalker” – a sexta vez que concorreu por um filme da franquia. A primeira indicação veio em 1968, com “O Vale das Bonecas”. Depois disso, ganhou cinco vezes por “Um Violinista no Telhado” (1972), “Tubarão” (1976), “Guerra nas Estrelas” (1978), “E.T. – O Extraterrestre” (1983) e “A Lista de Schindler” (1994).

O curador da Mostra, Rafael Bezerra, fala com carinho sobre John Williams, e que é muito curioso que por ele ser um maestro, um compositor, ele tenha muitos fãs. “Ele tem essa coisa da gente ver o filme e ficar com a música na cabeça, e em sua maioria, fez filmes da cultura pop com uma parceria enorme com o Steven Spielberg”, destaca. A parceria com Spielberg conta com “Os Caçadores da Arca Perdida” e “E.T. – O Extraterrestre” (1982), no catálogo. Para ele, como são filmes muito populares, as trilhas sonoras dele deixam uma marca. O curador mesmo tem uma aproximação forte com os trabalhos do compositor. “O primeiro CD que comprei na vida, foi a trilha sonora do Jurassic Park, quando eu tinha 12 anos, porque gostava muito do filme e a trilha sonora marcou. E foi ali que eu conheci o John Williams”, relata.

“Quem já não assobiou o tema da saga ‘Guerras nas Estrelas’? Quem não sabe de cor pelo menos uma composição de Williams? Pois ele deu a sonoridade de filmes que marcaram uma geração, que possuem fãs até hoje. Tem uma incrível parceria de sucesso com o diretor Steven Spielberg, além de ter trabalhado com diferentes diretores como Alfred Hitchcock, Clint Eastwood, Oliver Stone, Robert Altman, Brian de Palma dentre outros,” aponta Rafael.

Mas apesar de ter muitos filmes marcantes para o curador, ele tentou fazer um apanhado geral da carreira de John Williams, porque ele é muito conhecido pelas trilhas de Guerra nas Estrelas, mas fez questão de fazer uma mostra bem variada. Com filmes como Um Violinista no Telhado (1972). “Procurei trazer filmes do início da carreira dele e antes da parceria do Spielberg, que foi um desafio enorme porque ele só não participou de três filmes do Spielberg”, ressalta. Ele conta que na carreira de Williams têm parcerias curiosas, como a trilha sonora do último filme de Alfred Hitchcock, O Trama Macabro (1976).

Rafael Bezerra é produtor cultural já tem 15 anos, sempre trabalhando com mostras de filmes, e já fez outras curadorias. Segundo ele, por gostar muito de cinema e música, procurou fazer uma mostra focada na trilha sonora, porque via que as mostras eram muito direcionadas ao diretor. “Então eu pensei: porque não?”. A primeira mostra que chegou a realizar foi a Sonora Ennio Morricone. “Um compositor italiano muito famoso, não tanto quanto John Williams”.

Para ele, essa mostra serve para trazer a tona e dar relevância aos compositores das trilhas sonoras. “A música conta bastante história, e o cinema é uma arte audiovisual, ele depende muito da música”, afirma. Rafael se empolga, e acredita que é muito legal acompanhar a obra de um compositor de trilhas.

A ideia do projeto já existia, e aproveitou a ideia da data com o CCBB, para reabrir a sala de cinema. A mostra já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, e agora chegou em Brasília junto com o aniversário do compositor. Segundo Rafael, eles estavam esperando dar uma aliviada quanto a pandemia, e mesmo que os casos tenham voltado a subir, ele acredita que com a vacina e os protocolos de saúde, vai dar certo.

Além das sessões presenciais, a mostra SONORA: JOHN WILLIAMS também contará com outras atrações online. No dia 10 de fevereiro (quinta), às 19 horas, acontece o Curso online “Trilha para cinema e a obra de John Williams”, com Tomaz Alves Souza, compositor de trilha de filmes como “Era uma vez eu Verônica”, e “Bacurau” (este em parceria com Matheus Alves). O curso será ministrado na plataforma Zoom, com inscrição no site Eventim. Já no dia 17 de fevereiro (quinta), às 20 horas, ocorre o Debate online com Mateus Alves, Luiza Alvim e mediação de Rafael Bz, com transmissão nas redes sociais do CCBB. Tanto o curso quanto o debate contam com Tradução em Libras. No dia 24 de fevereiro (quinta), às 19 horas, haverá uma sessão presencial e inclusiva de “E.T. – O Extraterreste”, exibido em cópia dublada, com Libras, Audiodescrição e Legenda Descritiva.

John continua produzindo, só que cada vez menos, mas participa muito coordenando as equipes de trilha. A Carreira dele começou como orquestrador para grandes compositores, em filmes como “Quanto mais quente melhor” e “Se meu apartamento falasse”, além de participar como músico em diversas trilhas sonoras, nem sempre creditado. Williams teve como primeira trilha de destaque como compositor, “O Vale das Bonecas”, com a qual conquistou sua primeira indicação ao Oscar. Depois vieram outras obras distinguidas por seu trabalho, como o filme-catástrofe “O destino de Poseidon” e “Um violinista no telhado” que rendeu seu primeiro Oscar.







Além das sessões presenciais, a mostra SONORA: JOHN WILLIAMS também contará com outras atrações online. Fotos: Divulgação

Serviço:

Mostra “Sonora: John Williams”

Data: De 3 de fevereiro a 4 de março de 2022

Local: Cinema do CCBB Brasília

Endereço: Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Lote 22

Entrada franca

Ingressos: eventim.com.br

Curso online “Trilha para cinema e a obra de John Williams” com Tomaz Alves Souza

Data: 10 de fevereiro (terça), às 19 horas

Curso ministrado via plataforma Zoom, com inscrições no site Eventim

Tanto o curso quanto o debate contam com tradução em Libras.

Debate online com Mateus Alves, Luiza Alvim e mediação de Rafael Bezerra

Data: 17 de fevereiro (quinta), às 20 horas

Transmissão via Redes Sociais do CCBB, e Youtube do Banco do Brasil

Com Tradução em Libras

Sessão presencial e inclusiva de “E.T. – O Extraterreste”

Data: 24 de fevereiro (quinta), às 19 horas

Exibição em cópia dublada, com Libras, Audiodescrição e Legenda Descritiva

Instagram e Facebook: @sonorajohnwilliams

Confira as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 no site www.bb.com.br/cultura e na emissão do ingresso.

Informações: (61) 3108-7600 ou pelo e-mail [email protected]