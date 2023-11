Três regiões terão viagens de ônibus ampliadas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implanta as mudanças após sugestões feitas pelos próprios passageiros

As regiões de Ponte Alta Norte, no Gama, Capão Comprido, em São Sebastião, e Polo JK, em Santa Maria, terão as viagens de ônibus ampliadas em horários e trajetos.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), as duas primeiras terão reforço nas viagens das linhas 3212 e 183.7, respectivamente, a partir deste sábado (4). Já o Polo JK terá a ampliação no itinerário das linhas 3305 e da 3317 a partir de segunda-feira (6).

A linha 3212 – cujo trajeto vai do Terminal de Integração do BRT do Gama até a Ponte Alta Norte, passando pela DF-475 e pela Avenida Buritis – vai passar a funcionar aos sábados, com quatro horários (7h, 12h, 13h40 e 17h20).

“Este reforço atende a pedidos dos usuários, uma vez que os moradores dos condomínios localizados ao longo da DF-475 não possuem atendimento aos sábados”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

No Capão Comprido, os passageiros vão contar com aumento de horários da linha 183.7, que tem como ponto inicial do Terminal de São Sebastião. Nos dias úteis, a linha passa a ter três novas viagens (8h50, 10h40 e 15h30). A outra novidade é que a linha passa a funcionar aos fins de semana, com 11 saídas – sendo sete aos sábados e outras quatro aos domingos e feriados.

Já as linhas 3305 (que sai do Terminal Sul do Gama para o Polo JK) e 3317 (que faz o trajeto entre o Santa Maria até o Polo JK, passando pela Avenida Alagados) vão ter os percursos ampliados para facilitar o atendimento aos passageiros do bairro Ypiranga, que fica na divisa entre o DF e Goiás. Os horários de ambas continuam os mesmos.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implanta as mudanças após sugestões feitas pelos próprios passageiros. Qualquer cidadão pode registrar os pedidos via ouvidoria do GDF, pelo 162 ou pelo site Participa-DF. “Todas as manifestações são analisadas pela área técnica da pasta”, acrescenta Márcio Antônio de Jesus.

Serviço

A partir deste sábado (4)

Reforço de horários

3212 – Terminal de Integração BRT Gama/DF 475/Ponte Alta Norte (Av. Buritis)

→ Passa a funcionar aos sábados, com quatro saídas. Horários (saindo do Terminal BRT Gama): 7h, 12h, 13h40 e 17h20.

183.7 – São Sebastião (Capão Comprido – João Cândido – Itaipu – Condomínio Estrada do Sol – (Balão SMDB Cl 12)

→ Três novas viagens aos dias de semana. Horários (saindo do Terminal de São Sebastião): 5h30, 6h30, 7h20, 8h50, 10h40, 12h, 13h, 15h30, 17h10 e 18h30

→ Passa a funcionar sábados, domingos e feriados. Horários (saindo do Terminal de São Sebastião):

Sábados: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 15h40 e 17h20

Domingos e feriados: 7h15, 8h55, 14h30 e 16h10

A partir de segunda-feira (6)

Ampliação de trajeto

→ 3305 – Terminal Sul do Gama (DF 290)/Terminal de Integração de Santa Maria (BRT)/Total Ville (VC 371)

→ 3317 – Santa Maria/Av. Alagados/Porto Seco (DF 290)/Terminal de Integração de Santa Maria (BRT)

Percursos ampliados no Polo JK para facilitar o atendimento ao Bairro Ypiranga, que fica na divisa entre o DF e Goiás.

As informações são da Agência Brasília