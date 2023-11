Seguradoras arrecadam mais de R$ 7 bilhões

Em paralelo, o setor segurador pagou aproximadamente R$ 1,5 bilhão em indenizações, benefícios, resgates e sorteios

O mercado segurador brasiliense experimentou alta na procura pelos produtos de seguro no acumulado de janeiro a agosto de 2023, se comparado com o mesmo período de 2022. Levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que a capital federal teve arrecadação de R$ 7,4 bilhões, alta de 6,5%, desconsiderando Saúde Suplementar.

Se comparado com o mesmo período de 2022, o seguro Crédito e Garantia, que tem como objetivo reduzir o risco de operações de crédito, avançou expressivos 135,8%, totalizando R$ 273,7 milhões arrecadados. Seguindo a linha de crescimento, o seguro Habitacional, contratado em financiamentos como garantia fundamental para as operações de crédito imobiliário, teve alta de 60,4% e R$ 952,4 milhões em arrecadação. Pelo lado da arrecadação, os principais resultados vieram do segmento de Cobertura de Pessoas. A Previdência Aberta angariou R$ 2,5 bilhões e os Seguros de Pessoas R$ 1,7 bilhão.

Em paralelo, o setor segurador do Distrito Federal pagou aproximadamente R$ 1,5 bilhão em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O produto que mais devolveu recursos à sociedade no período foi a Capitalização, superando R$ 468,6 milhões.

Projeções do mercado

A CNseg revisou a estimativa de crescimento do mercado segurador nacional para 2023. Após uma análise detalhada dos desempenhos nos segmentos de seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Capitalização e Saúde Suplementar, a estimativa é que o mercado segurador cresça 9,4% ainda este ano. A Confederação acredita que o seguro Rural, especificamente, tenha alta de 9,1%; os planos de Previdência Aberta avancem 6,1%; o Automóvel 18%; e o grupo Patrimonial fechará o ano com alta de 13,7%.

O estudo da Confederação também destaca que a queda da Selic tende a aquecer o financiamento imobiliário, com efeito positivo no seguro Habitacional, que deverá encerrar 2023 com alta de 14,7%. As projeções desenhadas pela Confederação Nacional das Seguradoras levam em consideração o cenário econômico atual e as expectativas do mercado com base nas informações do Relatório Focus do Banco Central do Brasil, bem como em modelos estatísticos.