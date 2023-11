Chuvas: Neoenergia reforça equipes para atuar no feriado

Segundo o Inmet, entre hoje (1º) e amanhã (02) o Distrito Federal estará em alerta amarelo para risco de tempestades

Com o risco de tempestades durante o Feriado de Finados, a Neoenergia Distribuição Brasília decidiu dobrar a quantidade de engenheiros, técnicos e eletricistas para atuar nos próximos dias e atender possíveis aumentos de ocorrências.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre hoje (1º) e amanhã (02) o Distrito Federal estará em alerta amarelo para risco de tempestades.

Ainda de acordo com o instituto, as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.

Ainda assim, o Inmet afirma que há baixo risco de corte de energia elétrica, estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além do DF, as regiões de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná também entraram no alerta do instituto.

Terça-feira (31)

Ontem (31), diversas regiões do DF registraram fortes chuvas e até granizo. Além da parte central da capital, regiões como Águas Claras, Sudoeste e Guará também registraram a chuva.

Segundo a Neoenergia, as chuvas e a queda de mais de 3 mil raios, aliado aos fortes ventos, causaram diversas falhas na rede elétrica e derrubada de árvores.

Para mensurar o estrago causado pela tempestade que castigou a capital federal na última terça-feira (31/10), 3.874 raios caíram no Distrito Federal durante a chuva, e foram os responsáveis por várias falhas na rede elétrica. E não foram só os raios que prejudicaram o fornecimento de energia. Os ventos de até 61,7 km/h derrubaram várias árvores e causaram interrupções pontuais de energia.