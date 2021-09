Três regiões ficarão sem energia nesta quinta-feira (16)

Caso o serviço seja finalizado antes do período previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As regiões do Guará, Sobradinho e Paranoá ficarão sem energia nesta quinta-feira (16). De acordo com a Neoenergia, serão realizadas obras de melhoria, além de serviços de manutenção preventiva com pode de árvores e remanejamento da rede elétrica. Caso o serviço seja finalizado antes do período previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

GUARÁ

Horário: 09h às 16h

Local: SOF Sul: Quadras 14 e 15.

Serviço: Manutenção preventiva com remanejamento de rede.

SOBRADINHO

Horário: 09h às 12h30

Local: SEES: Quadra 10.

Serviço: Obra de melhoria com construção de rede.

PARANOÁ

Horário: 09h30 às 17h

Local: Colônia Agrícola Cariru (total).

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.