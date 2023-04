Três pessoas morrem em acidente na BR-251

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os óbitos foram do motorista e dois passageiros do carro

Um motorhome e um carro de se envolveram, na noite de ontem (31), em um acidente na BR-251, entre a BR-040 e São Sebastião. Três pessoas faleceram. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os óbitos foram do motorista e dois passageiros do carro. Leia também Vídeo: dupla tenta fugir com arma na BR-070

Dupla é presa com armas artesanais em Planaltina

Assinada portaria de gestão conjunta para castração de cães e gatos O motorista, identificado como F.P.S.N, de 44 anos, foi encontrado preso às ferragens, já sem vida. A passageira, não identificada, também estava presa e apresentava ferimentos graves e múltiplas fraturas. A mulher faleceu durante o transporte para o hospital. Uma adolescente, identificada apenas como A.C.P.O, de 15 anos, estava no banco traseiro apresentava trauma na face. Ela chegou a ser transportada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas não resistiu e também faleceu. O quarto passageiro, um homem sem identificação e com deficiência, também estava no banco de trás. Não foi informado o estado dele. Veja o vídeo: O motorhome foi encontrado tombado na via e o motorista, identificado apenas como V.S.E., de 25 anos, foi levado para o Hospital de Santa Maria alegando dores na região lombar. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Para o atendimento, todas as faixas da via foram interditadas. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE