Vídeo: dupla tenta fugir com arma na BR-070

Uma dupla foi presa, na noite de ontem (31), ao tentar fugir de uma abordagem policial na BR-070, em Ceilândia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Grupo Tático em Ações da Rotam (Gtam) estava próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando um carro passou em alta velocidade com os faróis apagados.

Por diversos quilômetros, o veículo foi perseguido, não obedecendo às ordens de parada. Após algum tempo, o carro parou no acostamento e os homens saíram do carro.

Veja o vídeo:

Com o passageiro foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições. Os detidos foram levados à 15ª Delegacia para registro da ocorrência.