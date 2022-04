Síndico agredido em Águas Claras recebe nova alta após retornar ao hospital

O homem retornou ao centro médico na sexta-feira, 15, para conter um sangramento no cérebro fruto da agressão, ele precisou passar por uma cirurgia

O síndico e jornalista da TV Brasil, Wahby Abdel Karim Khalil, de 42 anos, agredido com um soco na cabeça pelo professor de educação física, Henrique Paulo Sampaio Campos, recebeu uma nova alta nesta terça-feira, 19.

O homem retornou ao centro médico na sexta-feira, 15, para conter um sangramento no cérebro fruto da agressão, ele precisou passar por uma cirurgia.

Internado no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, o boletim médico afirma que o jornalista obteve um bom resultado do procedimento ao qual foi submetido.

A primeira alta foi dada em uma terça-feira, 22 de março. À época, o homem precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, ele vem sendo acompanhado e após apresentar sintomas neurológicos, retornou ao hospital.

O caso

A situação toda ocorreu na manhã de uma quinta-feira, em 17 de março, no condomínio Residencial Luna Park. Após inúmeras reclamações dos moradores, sobre o barulho que o saco de pancadas instalado na academia do condomínio fazia, o jornalista resolveu, como síndico, conversar a respeito com o professor de educação física, Henrique Paulo Sampaio Campos.

Além do barulho, o educador que é também morador do condomínio, teria instalado o saco de pancadas sem autorização, o que estaria causando rachaduras no teto da academia.

Durante a conversa na própria academia, a situação saiu do controle quando o educador físico resolveu partir para a agressão contra o jornalista. Tudo foi gravado pelo circuito interno de monitoramento do condomínio. Nas imagens, é possível ver o jornalista, o profissional de educação física, e um funcionário do residencial conversando próximo ao saco de pancadas.

Em determinado momento o professor de educação física se altera e gesticula mais intensamente. Repentinamente, ele desfere um soco contra o rosto de Khalil, que imediatamente cai ao chão, sem resistência, como se tivesse desmaiado.

O funcionário tentou intervir, mas diante da postura agressiva do professor de educação física, se afastou. Em nenhum momento o educador físico tentou prestar socorro ao jornalista, pelo contrário continuou falando e gesticulando contra Khalil, ainda no chão e desnorteado.

O caso foi registrado como lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e Khalil foi encaminhado ao hospital Santa Lúcia Sul para atendimento. De acordo com informações levantadas pela defesa do jornalista, o profissional de educação física já teria praticado outras agressões, inclusive já teria agredido o síndico em uma reunião de condomínio.

A vítima teve hemorragia cerebral devido ao soco sofrido, o que poderia provocar convulsão e meningite. Na unidade hospitalar, o síndico também recebeu os tratamentos para os inchaços na boca e olhos.

Segundo informações, os médicos identificarem que os dentes do síndico estariam moles e com um grande risco de caírem, o que também contribuiu para que ele não pudesse mastigar os alimentos. De acordo com ele, o jornalista está se recuperando, e sente muitas dores. Ainda não se sabe, quando Wahby vai ter alta do hospital.