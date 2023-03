Mutirão fará exame de vista em 8 mil estudantes de 17 escolas públicas

Cerca de 400 crianças do Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá fizeram pré-avaliação na segunda-feira (20)

No Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá, cerca de 400 alunos do 6º ao 9º ano fizeram uma pré-avaliação do exame de vista para identificar problemas da visão como hipermetropia, miopia e astigmatismo. Os estudantes que apresentaram alguma dificuldade foram encaminhados para consulta de exame completo que será realizada no sábado, 25, em consultório volante com equipe de oftalmologistas via mutirão.

Quem precisar usar óculos, vai recebê-los de forma gratuita. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação, o Instituto Desponta Brasil e o projeto Em um Piscar de Olhos. “É um projeto essencial para a escola, uma vez que temos alunos que precisam fazer exame de vista, mas não fazem por problemas financeiros. Há relatos de professor com aluno que não estuda porque não consegue enxergar. Já fizemos até vaquinha para ajudar alguns casos mais graves”, conta Leonardo Tavares, vice-diretor do CEF 01.

Depois de passar por 17 escolas do Paranoá, o projeto vai para o Recanto das Emas e Planaltina, chegando a oito mil estudantes da rede pública de ensino.

Confira a lista das próximas escolas do Paranoá/Itapoã que vão receber a visita do projeto:

→ Caic Santa Paulina

→ CEI 01 do Paranoá

→ EC 01 do Itapoã

→ EC 02 do Paranoá

→ EC 03

→ EC 04

→ EC 502 Itapoã

→ EC CAP

→ CEF Buriti Vermelho

→ EC Alto Interlagos

→ EC Boqueirão

→ EC Cariru

→ EC Cora Coralina

→ EC Natureza

→ EC Quebra Néris

→ EC Sobradinho dos Melos

A pré-avaliação ocular é feita por uma tecnologia de ponta, o Spot Vision Screener, um equipamento portátil que faz o escaneamento da visão e consegue detectar problemas oftalmológicos relacionados à refração ocular em crianças a partir dos seis meses, em apenas seis segundos, sem a necessidade de dilatar a pupila.

“Com esse equipamento, a gente consegue identificar até seis tipos de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que são as doenças de grau que a gente considera para utilização de óculos. Ainda assim, conseguimos identificar outros casos como anisometropia, estrabismo e anisocoria, que, em casos mais graves, podem ocasionar a cegueira”, explica Pedro Soares, coordenador do projeto.

Em 2021, o projeto Em um Piscar de Olhos atendeu 17 unidades escolares do Recanto das Emas e mais de cinco mil crianças de seis meses a 15 anos foram beneficiadas com exames e óculos de grau distribuídos de forma gratuita. O objetivo geral é atender os estudantes com o diagnóstico precoce, capaz de reduzir entre 60% e 80% os casos de cegueira de crianças e jovens.

No mesmo dia do mutirão de consulta, os alunos que necessitarem de correção poderão consultar uma ótica que vai levar consultores ópticos para apresentar e selecionar junto ao aluno e responsável qual o melhor modelo de armação. Os consultores farão as medidas necessárias para a produção dos óculos que serão entregues nas unidades escolares de cada aluno posteriormente, de forma gratuita.

Segundo dados do projeto Em um Piscar de Olhos, os problemas oftalmológicos são responsáveis pela evasão escolar de 22,9% dos estudantes de ensino fundamental no Brasil e cerca de 80% das crianças em idade escolar nunca fizeram um exame oftalmológico.

Com informações da Agência Brasília