Ibaneis inaugura nova UBS 7 do Gama

O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, nesta terça-feira (19), a nova Unidade Básica de Saúde no Gama – UBS 7, na antiga sede do Centro de Saúde nº 8. A obra foi executada e fiscalizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), com um investimento de R$ 8,1 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF). Ainda em agenda no Gama, o chefe do executivo local entregou a reforma do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão).

A UBS 7 do Gama foi projetada para ser a maior Unidade Básica de Saúde do DF, com uma área equivalente a 1.800 m². Os mais de 20 mil moradores da região administrativa contará na nova UBS com seis equipes de saúde e família, atendimentos odontológicos, acupuntura, ginecologia, clínica médica, pediatria, nutrição e farmácia.

Além de laboratório, salas de inalação, curativos e de vacinas. Um destaque da UBS 7 é a criação do Consultório de Rua, com objetivo de levar assistência médica às pessoas em situação de rua. “Essa é a maior Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal, e nós sabemos da necessidade da melhoria da saúde na cidade do Gama é urgente”, frisou Ibaneis.

O governador do DF completou sobre os planos futuros para a construção de um novo hospital no Gama: “Nós estamos trabalhando um projeto junto à Novacap para a construção de um novo hospital no Gama. Esperamos lançar ainda neste governo essa obra, toda nossa bancada vem trabalhando para conseguir recursos para a construção desse novo hospital. O hospital atual se tornou muito antigo e obsoleto e, por isso, não é mais possível fazer reformas”.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, citou os serviços realizados na nova UBS, como a reestruturação de uma edificação térrea, redistribuição interna de ambientes, adequação dos sanitários, renovação das fachadas e coberturas, pintura interna e externa e instalações elétricas e hidráulicas.

“É um marco aqui no Gama a inauguração dessa UBS porque realmente toda a estrutura dessa unidade foi refeita. É muito importante a entrega da maior Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal no Gama porque foi aqui que nasceu o cadastramento das equipes de estratégia e saúde da família em 2009”, comentou Lucilene.

A administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, comemorou a entrega, e lembrou que o prédio encontrava-se abandonado desde 2015. “Essa é mais uma obra de melhorias e de eficiência para a saúde da nossa população. Há anos esse prédio estava abandonado e com o apoio da comunidade, conselho de saúde, equipe do hospital, Secretária de Saúde e em especial do nosso governador Ibaneis, nós conseguimos entregar esta obra”.