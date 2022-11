Treinamento do CBMDF de simulação de incêndio nas dependências do Metrô-DF

Na noite dessa quarta-feira, 23, o CBMDF efetuaram um treinamento de simulação de incêndio na Estação do metrô de Ceilândia Centro

Na noite dessa quarta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em conjunto com o pessoal do Metrô-DF, efetuaram um treinamento de simulação de incêndio na Estação do metrô de Ceilândia Centro, estrategicamente selecionada devido ao grande fluxo de usuários.

O exercício contou com a presença de 03 (três) dos Grupamentos Incêndio (dois de Taguatinga e um de Ceilândia) com 06 (seis) viaturas e 25 (vinte e cinco) militares.

Tal ação teve como objetivo garantir o treinamento operacional e capacitação de nosso efetivo, com os funcionários do METRÔ, foram realizados todos os protocolos de segurança em casos de incidentes.

A finalidade principal é garantir a segurança e o bem-estar dos usuários que utilizam as instalações do METRÔ-DF.