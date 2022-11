Emprego no DF: 169 vagas disponíveis nesta quinta

Outras 20 vagas de atendente de balcão, em locais não fixos, foram oferecidas. Não há escolaridade exigida e o salário é de R$ 1,3 mil mais benefícios

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 169 vagas disponíveis para esta quinta-feira (24). A maior remuneração é para gerente de projetos e serviços de manutenção, na Asa Sul, de R$ 8 mil e exigência de curso superior em engenharia ou administração. Há também 21 vagas para fiel de depósito, na Asa Norte, com remuneração de R$ 1.355 mais benefícios e a necessidade de ensino médio completo.

Outras 20 vagas de atendente de balcão, em locais não fixos, foram oferecidas. Não há escolaridade exigida e o salário é de R$ 1,3 mil mais benefícios.

Há também 15 oportunidades para vendedores pracistas no Guará e em outras localidades. A remuneração varia de R$ 1.212 mais benefícios a R$ 1.750 mais benefícios e a exigência de possuir até o ensino médio completo.

A lista conta ainda com vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Há duas oportunidades para jardineiro na área rural de Planaltina, com vencimento de R$ 1.212 mais benefícios e exigência de ensino fundamental incompleto.

No mesmo perfil, uma empresa procura um técnico em segurança do trabalho para atuar na Octogonal, com salário de R$ 2,7 mil mais benefícios e pede ensino médio completo. Por fim, duas chances para vidraceiros, na Zona Industrial, onde paga-se R$ 2.126,43 mais benefícios e pede que o profissional tenha ensino médio completo.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília