TREDF empossa Nova Administração da Corte para o biênio 2022-2024

Os familiares, as autoridades e amigos puderam acompanhar a solenidade, que foi transmitida no canal do TREDF no Youtube

A Nova Administração da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TREDF), para o biênio 2022-2024, foi empossada nesta sexta-feira (22). O colegiado do Tribunal foi responsável pela solenidade. Ainda foi realizada uma eleição para os cargos de administração do órgão.

O Desembargador Roberval Casemiro Belinati foi eleito para o cargo de Presidente do TREDF e o Desembargador Sebastião Coelho da Silva para o cargo de Vice-Presidente e Corregedor. A Corte Eleitoral empossou os magistrados às 9h.

Às 11h, as autoridades foram empossadas nos cargos de Administração e entraram em exercício.

Cerimônia

O acesso foi restrito aos convidados dos empossados. Inicialmente, a cerimônia foi conduzida pelo Desembargador Renato Guanabara Leal, decano da Corte.

Em seguida à entrada dos membros da Corte, houve a execução do hino nacional brasileiro. Após empossar os magistrados nos cargos, o presidente interino em exercício, o decano Renato Guanabara Leal, apresentou um currículo resumido dos empossados e saudou os desembargadores.

“Termino aqui as minhas palavras parabenizando as vossas excelências e já contando com a certeza absoluta de que farão uma excelente gestão no próximo biênio.”

Em seu discurso de posse, o Vice-presidente e Corregedor do TREDF, Desembargador Sebastião Coelho da Silva agradeceu a Deus, a seus familiares e a todos que o apoiaram nesse caminho.

“Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que já me deu, por tudo que já fez na minha vida e que por certo ainda mais o fará.”

Sobre a judicatura, o empossado frisou: “Um juiz responde a tudo com as suas decisões. Quando o juiz tiver de explicar as suas decisões, alguma coisa não está certa.” Sobre o papel da Corregedoria, o magistrado ressaltou: “A Corregedoria, mais que um órgão “punitivo”, deve ser, em primeiro lugar, um órgão orientador. E os magistrados eleitorais não podem ter medo dos políticos.”

Após a entrega simbólica de flores às familiares dos recém empossados, o Presidente do TREDF, Desembargador Roberval Casemiro Belinati proferiu seu discurso de posse.

“Inicialmente agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me está dando de assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal para o biênio de 2022 a 2024.”

Acerca do papel da Justiça Eleitoral, o magistrado destacou: “O voto informatizado eletrônico da urna confere os meios necessários à plena manifestação da vontade popular. E confere segurança, celeridade e confiabilidade ao processo eleitoral. Eu confio na urna eletrônica, eu confio no eleitor e nós sabemos que a urna eletrônica é segura.”

Após fazer uma retomada histórica do voto no Brasil, o presidente ressaltou aos candidatos às eleições a importância da prestação de contas e do combate à desinformação.

“Fake news é crime, a pessoa pode ser presa e ir para a cadeia. Pode pegar uma pena de detenção de dois meses a um ano. Quem tiver mandando notícia falsa, falando mal de candidato, de política, de pessoas, tem que saber que além da cadeia, existe multa.”

Sobre a política de gestão para esse biênio, o presidente reforçou: “Não estamos aqui para censurar nenhum político, nós estamos aqui para servir, para ajudar a todos. E nós queremos eleições limpas, seguras. Queremos festa nessas eleições, não brigas.”

A mesa também foi composta pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Edson Fachin, pelo Vice-Governador do Distrito Federal Paco Britto, pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, pelo Acerbispo do Ordinariado Militar do Brasil Marcony Vinícius Ferreira, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, pela Juíza Maria Isabel da Silva, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB/DF) Délio Lins e Silva Júnior, e pelos demais membros do TREDF, os desembargadores Renato Rodovalho Scussel, Robson Barbosa de Azevedo, Renato Gustavo Alves Coelho, Antônio Souza Prudente e pelo Procurador Regional Eleitoral Zilmar Antônio Drumond.

*Com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

