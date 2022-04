Ação recolhe 60 toneladas de lixo verde nas asas Sul e Norte e no Guará

Ao todo, 35 profissionais e 35 máquinas foram utilizadas para o serviço, que vai percorrer todas as cidades do Distrito Federal

O primeiro dia da ação GDF Presente – Cidade Sempre Limpa, terminou com um saldo de 60 toneladas de lixo verde retirados nas Asas Sul e Norte e no Guará. Ao todo, 35 profissionais e 35 máquinas foram utilizadas para o serviço, que vai percorrer todas as cidades do Distrito Federal durante 90 dias.

O recolhimento de galhos, palhas, árvores caídas e inservíveis percorreu o Eixo Monumental, Setor de Autarquias Sul, eixinhos L e W, Sudoeste, quadras das Asas Sul e Norte e também a Epia Sul e a EPGU, entre outras localidades.

“Atendemos também pedidos de moradores para o recolhimento de lixo verde em algumas áreas específicas”, detalha o coordenador do Polo Central do GDF Presente, Alexandro César.

Quatro equipes fizeram esse trabalho, utilizando 27 caminhões caçambas e oito microtratores. “Brasília está fazendo 62 anos e precisa estar limpa e bem-cuidada para a população e para os turistas também”, ressaltou a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília