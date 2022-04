Festival de Orquestras Populares chega a Brasília nesta sexta (22)

Com uma variedade musical o evento vai até domingo (24), na área externa do Eixo Cultural Íbero Americano

Fazendo parte das comemorações do 62º aniversário de Brasília, o Festival de Orquestra Populares volta à cidade. O evento que está sendo promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal com apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura, o evento chega a terceira edição e traz a diversidade da música brasileira representada por grandes instrumentistas.

O festival começa hoje (22) a partir das 18h e ocorrerá até domingo (24) na área externa do Eixo Cultural Íbero Americano (antiga Funarte). Serão seis grandes orquestras de Pernambuco e do Distrito Federal, durante os três dias de evento os shows terão entrada gratuita: Orquestra Popular do Recife, Orquestra Rockfônica de Frevo, Orquestra Quadrafônica, Orquestra Popular Salve Glória, Orquestra Alada Trovão da Mata e Orquestra Popular Marafreboi.

“O festival tem como ponto de convergência a diversidade da música brasileira com uma lupa ligada às possibilidades de inovação, mas também a música liga a cultura de matriz popular. Quem for assistir terá uma experiência sonora brasileira autêntica , mas também é ligado à música universal”, comenta o maestro Fabiano Medeiros, curador do festival.

O evento está sendo realizado pelo Beco da Coruja Produções e produzido pelo Instituto Janelas da Arte, a ideia é trazer essa vasta cultura musical que o Brasil tem para oferecer. “Tivemos a gratidão e generosidade das Orquestras em ajustarem suas agendas a fim de participar desse festival que já caminha para sua consolidação no plano diria até nacional”, conta Fabiano.

Foto|Thiago Soares

Serviço:

Festival de Orquestras Populares – 3ª edição

De 22 a 24 de abril

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eixo Cultural Íbero Americano (antiga Funarte) – área externa

Entrada franca

Programação

Sexta, 22/04

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h Orquestra Popular do Recife (PE)

20h Orquestra Quadrafônica (DF)

Sábado, 23/04

18h Orquestra Popular Salve Glória (DF)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20h Orquestra Rockfônica de Frevo (PE)

Domingo, 24/04

18h Orquestra Marafreboi (DF)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20h Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)